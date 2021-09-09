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إطلاق أول دوري نسائي في السعودية قريبًا
لتشكيل منتخب وطني للسيدات

إطلاق أول دوري نسائي في السعودية قريبًا

2021/09/09
الساعة 1:54 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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إطلاق أول دوري نسائي في السعودية قريبًا ياسر المسحل
المواطن - مروة نبيل

تشهد الفترة المقبلة إطلاق أول دوري نسائي في السعودية، وذلك في ظل الأهداف الموضوعة لعام 2025.

إطلاق أول دوري نسائي في السعودية

وقال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل خلال المؤتمر لإطلاق الاستراتيجية الجديدة: “سيتم إطلاق أول دوري نسائي في السعودية خلال الأشهر المقبلة، لتشكيل أول منتخب وطني للسيدات”.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من التطوير لكرة القدم النسائية، حيث تم وضع برامج تطوير ممارسة اللعبة لفئات عمرية محددة، كما تم تطوير وتصميم مسارات مخصصة للسيدات في مجالات التدريب والتحكيم، بجانب إطلاق دوري نسائي للفرق.

المسحل يعلن اطلاق دوري نسائي
ياسر المسحل

استراتيجية تحول كرة القدم السعودية

ودشن، قبل قليل، وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل استراتيجية تحول كرة القدم السعودية، كما وجه الشكر إلى القيادة لدعم مجال الرياضة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتهدف استراتيجية تحول كرة القدم السعودية إلى وضع الأسس الحديثة لمستقبل الكرة في السعودية بما يتوافق مع القفزة الكبيرة التي تشهدها المملكة على كافة الأصعدة، وذلك بعد إجراء دراسات بيانية وزيارات ميدانية لتجارب دولية في هذا الإطار.

وزير الرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل
الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل


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