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إعصار إيدا يخلف 41 قتيلًا على الأقل في نيويورك
السلطات أعلنت حالة الطوارئ

إعصار إيدا يخلف 41 قتيلًا على الأقل في نيويورك

2021/09/03
الساعة 1:52 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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إعصار إيدا يخلف 41 قتيلًا على الأقل في نيويورك
المواطن - متابعة

تسبب إعصار إيدا في نيويورك في وفاة 41 شخصًا على الأقل، في حصيلة قابلة للزيادة بسبب عدد المفقودين، بينما دُفعت السلطات لإعلان حالة الطوارئ.

وتم إلغاء مئات الرحلات في مطارات لاغوارديا وجون كينيدي إضافة إلى نيوارك الذي أظهر مقطع فيديو أحد مبانيه غارقًا في المياه.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل زيارته اليوم الجمعة إلى ولاية لويزيانا جنوبًا، حيث دمّر الإعصار إيدا مباني، وقطع الطاقة عن أكثر من مليون منزل: “نحن معًا، الدولة مستعدة للمساعدة”.

فيضانات تغلق الطرق

وأدت الفيضانات إلى إغلاق طرق رئيسية في مانهاتن، وبرونكس، وكوينز، فيما أنقذت أجهزة الطوارئ المئات.

ولقي 9 أشخاص حتفهم في مدينة نيويورك، بينهم 8 لم يتمكنوا من الهرب من طوابق سفلية بمبانٍ في كوينز وبروكلين، حسب الشرطة، وتراوحت أعمارهم بين عامين و86 عامًا.

وقالت النائب الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز في تغريدة: “من بين الأكثر عرضة للخطر في الفيضانات المفاجئة هنا، الذين يعيشون في منازل غير رسمية في طوابق سفلية لا تمتثل لمعايير السلامة اللازمة لإنقاذهم”.

وأضافت “هؤلاء من الطبقة العاملة والمهاجرين وأصحاب الدخل المنخفض وأفراد عائلاتهم”.

وقتل 4 في إليزابيث في نيوجيرسي، حيث أعلنت أيضًا حالة الطوارئ، وفق متحدث باسم رئيس البلدية فيما تأكدت وفاة أخرى في باسيك.

كما قتل 3 في مقاطعة مونتغومري خارج فيلادلفيا في بنسلفانيا، وفق تأكيدات مسؤول محلي.

وضرب الإعصار إيدا ولاية لويزيانا جنوبًا نهاية الأسبوع، مسببًا فيضانات كبيرة وأعاصير، ودمارًا في الشمال.


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