إعصار إيدا يخلف 41 قتيلًا على الأقل في نيويورك

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تسبب إعصار إيدا في نيويورك في وفاة 41 شخصًا على الأقل، في حصيلة قابلة للزيادة بسبب عدد المفقودين، بينما دُفعت السلطات لإعلان حالة الطوارئ.

وتم إلغاء مئات الرحلات في مطارات لاغوارديا وجون كينيدي إضافة إلى نيوارك الذي أظهر مقطع فيديو أحد مبانيه غارقًا في المياه.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل زيارته اليوم الجمعة إلى ولاية لويزيانا جنوبًا، حيث دمّر الإعصار إيدا مباني، وقطع الطاقة عن أكثر من مليون منزل: “نحن معًا، الدولة مستعدة للمساعدة”.

دمر المنازل وقطع الكهرباء عن مليون أسرة.. #إعصار_إيدا يجتاح مدنا أمريكية#الولايات_المتحدة_الأمريكية pic.twitter.com/qBSO57lllo — DW عربية (@dw_arabic) August 30, 2021

فيضانات تغلق الطرق

وأدت الفيضانات إلى إغلاق طرق رئيسية في مانهاتن، وبرونكس، وكوينز، فيما أنقذت أجهزة الطوارئ المئات.

ولقي 9 أشخاص حتفهم في مدينة نيويورك، بينهم 8 لم يتمكنوا من الهرب من طوابق سفلية بمبانٍ في كوينز وبروكلين، حسب الشرطة، وتراوحت أعمارهم بين عامين و86 عامًا.

وقالت النائب الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز في تغريدة: “من بين الأكثر عرضة للخطر في الفيضانات المفاجئة هنا، الذين يعيشون في منازل غير رسمية في طوابق سفلية لا تمتثل لمعايير السلامة اللازمة لإنقاذهم”.

تعرضت المناطق الواقعة جنوب مدينة نيو أورلينز لدمار كبير بعد مرور إعصار أيدا، تاركا خلفه ما يقرب الـ440 ألف شخص دون كهرباء لمدة شهر أو أكثر بعد سقوط الكثير من أعمدتها.

وقال عضو المجلس المحلي ديانو بونانو لرويترز إن الضرر الذي تسبب به أيدا "أسوأ بكثير" من إعصار كاترينا منذ 16 عاما. pic.twitter.com/IEJKKCAGsS — قناة الحرة (@alhurranews) September 1, 2021

وأضافت “هؤلاء من الطبقة العاملة والمهاجرين وأصحاب الدخل المنخفض وأفراد عائلاتهم”.

وقتل 4 في إليزابيث في نيوجيرسي، حيث أعلنت أيضًا حالة الطوارئ، وفق متحدث باسم رئيس البلدية فيما تأكدت وفاة أخرى في باسيك.

كما قتل 3 في مقاطعة مونتغومري خارج فيلادلفيا في بنسلفانيا، وفق تأكيدات مسؤول محلي.

وضرب الإعصار إيدا ولاية لويزيانا جنوبًا نهاية الأسبوع، مسببًا فيضانات كبيرة وأعاصير، ودمارًا في الشمال.

فيديو متداول لعامل توصيل يتحدى فيضانات #إعصار_إيدا – الفيضانات تسببت في مقتل نحو 21 شخصا pic.twitter.com/nGI7s7NqXC — CNBC Arabia (@CNBCArabia) September 2, 2021

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