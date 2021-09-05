إعطاء أكثر من 38 مليون جرعة لقاح كورونا في السعودية

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة أنه تم إعطاء أكثر من 38 مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

ودعت الصحة عبر تويتر، إلى أخذ الخطوة والحصول على اللقاح والتسجيل الآن عبر تطبيق صحتي من هنا.

تراجع المنحنى الوبائي في المملكة:

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد أن المنحنى الوبائي يشهد انخفاضًا ملحوظًا في تسجيل الحالات بالمملكة خلال هذه الفترة، ويواصل اتجاهاته الإيجابية، لافتًا النظر إلى أن متحور دلتا هو السائد عالميًّا ويعد أشد المتحورات إثارة للقلق وذلك لسرعة انتشاره، ويلزم أخذ جرعتين لتحقق الحماية من مضاعفاته وعدم الاكتفاء بجرعة واحدة.

حالات متحور دلتا في المملكة:

وأشار العبدالعالي إلى أن متحور دلتا موجود بالمملكة وتتم متابعة المتحورات كافة عن كثب من خلال التسلسل الجيني، مؤكدًا أنه تم تجاوز مراحل مهمة في جائحة كورونا وتجنب تكرار الموجات للمتحورات السابقة للفيروس.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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