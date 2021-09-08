إغلاق المصانع المجاورة لحي الصفا بحفر الباطن بعد تقرير “المواطن”

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أغلقت أمانة حفر الباطن، يوم أمس الثلاثاء، 7 مصانع قريبة من حي الصفا، وذلك بعد شكاوى المواطنين لما تسببه من أضرار بيئة وصحية على المواطنين وتشويه للمناظر البصرية.

مشروع ترفيهي:

وقالت الأمانة خلال لقاء عبر قناة الإخبارية إنه سيتم تحويل موقع المصانع التي أبرمت عقودها قبل ما يقارب 30 عامًا إلى مشروع ترفيهي وواجهة للمحافظة من جهة طريق الشرقية.

تقرير المواطن:

وجاء ذلك بعد تقرير نشرته “المواطن” مطلع الشهر الماضي تحت عنوان: “مصانع الخرسانة تقلق أهالي حي الصفا في حفر الباطن” والتي أبدى من خلاله عدد من سكان الحي انزعاجهم من قرب المصانع لمنازلهم وتسببها في تلوث بصري وبيئي بالإضافة إلى خطر شاحنات تلك المصانع التي تسلك شوارع الحي رغم منعها من ذلك، مطالبين من خلال التقرير الجهات المعنية بإبعادها ونقلها إلى موقعها الجديد.

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