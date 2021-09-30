ضبطت أمانة العاصمة المقدسة 15 مستودعًا مخالفًا للاشتراطات البلدية بحي العمرة، وذلك ضمن أعمال اللجنة الرقابية المشتركة المكونة من: وكالة البلديات, والجهات الأمنية, وشركة الكهرباء, ووزارة التجارة, على المنشآت التجارية والمستودعات وأماكن حفظ وتخزين المواد.

تفاصيل مخالفات حي العمرة

وأوضحت الأمانة أن اللجنة المشتركة تمكنت من ضبط المستودعات المخالفة للاشتراطات، حيث رُصِدت مجموعة من المخالفات تمثلت في التخزين بطرق عشوائية, وعدم وجود تراخيص نظامية، مشيرةً إلى إغلاق المستودعات فورًا, وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

مطعم بلا ترخيص

من جهة أُخرى, تمكنت الفِرَق الرقابية في البلدية من الوقوف على مطعم في المخطط الجديد, يزاول النشاط دون تراخيص نظامية، حيث أُغلِق المطعم في الحال, واستُدعي صاحبه لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه, وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات المتبعة.