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إقامة ملتقى التوظيف 3 في جدة
بمقر جامعة جدة بالفيصلية

إقامة ملتقى التوظيف 3 في جدة

2021/09/06
الساعة 12:46 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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إقامة ملتقى التوظيف 3 في جدة
المواطن - واس

أعلن البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بمحافظة جدة، عن إقامة “ملتقى التوظيف 3″، بعد غد الثلاثاء، وذلك بمقر جامعة جدة بالفيصلية.

ملتقى 3 أيام:

ويهدف الملتقى الذي يستمر 3 أيام، وتنفذه جامعة جدة بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة،إلى توفير أكثر من 200 وظيفة للخريجين حديثاً والباحثين عن عمل.

وشدد البرنامج على الحاضرين للملتقى بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، بالإضافة إلى إحضار السيرة الذاتية والهوية الوطنية والتسجيل مسبقاً من خلال الرابط هنا.


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