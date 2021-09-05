إلغاء مواجهة البرازيل ضد الأرجنتين

المواطن - مروة نبيل

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول”، قبل قليل، تعليق مباراة البرازيل ضد الأرجنتين، التي كان من المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد.

تعليق مباراة البرازيل ضد الأرجنتين

وانطلقت مباراة البرازيل ضد الأرجنتين، قبل قليل، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، قبل أن تتوقف المباراة عند الدقيقة الثامنة، ويُعلن “كونميبول” تعليقها رسميًّا.

وتوقفت مباراة البرازيل والأرجنتين، المقامة على ملعب أرينا كورينثيانز، بعد انطلاقها بدقائق قليلة؛ بسبب 4 لاعبين من منتخب التانجو الذين يلعبون في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

سبب رفض تواجد لاعبي البريميرليج:

وجاء ذلك بسبب رفض إنجلترا سفر اللاعبين إلى البرازيل؛ نظرًا لتواجدها في القائمة الحمراء الخاصة بفيروس كورونا، ليأتي الرد من وزارة الصحة البرازيلية بمبدأ المعاملة بالمثل، وضرورة تواجد اللاعبين في الحجر الصحي.

وكان المنتخب البرازيلي قد حُرم من مشاركة العديد من لاعبيه المتواجدين في الدوري الإنجليزي، لحاجتهم إلى الدخول للحجر الصحي لمدة 10 أيام فوز عودتهم إلى بريطانيا، لتقرر معاملة القادمين من إنجلترا بالمثل ودخولهم في الحجر الصحي.

وقالت “أنفيسا”، وهي الجهة المنظمة في قطاع الصحة بالبرازيل: إنه “كان يتعين على اللاعبين دخول الحجر الصحي فور وصولهم لأنهم قضوا فترة في المملكة المتحدة خلال 14 يومًا السابقة”.

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