‎الرئيسية
جديد الأخبار
إمارة الرياض: لا تتستروا على مخالفي الإقامة
دعت لعدم تشغيلهم أو إيوائهم أو نقلهم

إمارة الرياض: لا تتستروا على مخالفي الإقامة

2021/09/03
الساعة 8:33 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
إمارة الرياض: لا تتستروا على مخالفي الإقامة العاصمة الرياض
المواطن - الرياض

دعت إمارة منطقة الرياض المواطنين والمقيمين إلى دعم جهود الأجهزة الأمنية المختصة في الحد من مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود.

رسالة إمارة الرياض: 

ووجهت الإمارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، رسالة إلى المواطنين والمقيمين قالت فيها: “يقع على عاتق المواطن والمقيم دور كبير في دعم جهود الأجهزة الأمنية المختصة في الحد من مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود، وذلك بعدم تشغيلهم أو إيوائهم أو نقلهم أو التستر عليهم”.

وطن بلا مخالف: 

كما دشنت إمارة الرياض وسمًا باسم “وطن بلا مخالف” للتشديد على أهمية عدم تشغيل أو إيواء أو نقل أو التستر على أي من المخالفين.

إمارة الرياض: لا تتستروا على مخالفي الإقامة - المواطن

 


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

تنفيذ 250 برنامج تدريب وتأهيل وتوظيف للمستفيدين من الرعاية في الرياض‎‎

أثمرت مجموعة الاتفاقيات التي عقدها فرع وزارة الموارد