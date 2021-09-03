إمارة الرياض: لا تتستروا على مخالفي الإقامة

المواطن - الرياض

دعت إمارة منطقة الرياض المواطنين والمقيمين إلى دعم جهود الأجهزة الأمنية المختصة في الحد من مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود.

رسالة إمارة الرياض:

ووجهت الإمارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، رسالة إلى المواطنين والمقيمين قالت فيها: “يقع على عاتق المواطن والمقيم دور كبير في دعم جهود الأجهزة الأمنية المختصة في الحد من مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود، وذلك بعدم تشغيلهم أو إيوائهم أو نقلهم أو التستر عليهم”.

وطن بلا مخالف:

كما دشنت إمارة الرياض وسمًا باسم “وطن بلا مخالف” للتشديد على أهمية عدم تشغيل أو إيواء أو نقل أو التستر على أي من المخالفين.

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