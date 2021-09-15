إنجاز جديد لـ محمد صلاح مع ليفربول

المواطن ـ إسلام البشبيشي

توج الفرعون المصري محمد صلاح، مهاجم منتخب مصر، ولاعب نادي ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس الماضي مع ناديه الإنجليزي، وذلك خلال منافسات الموسم الحالي بمسابقة الدوري الإنجليزي البريميرليج.

وحصل الدولي المصري على هذه الجائزة بعد التألق الذي قدمه مع الريدز، بمساهمته في 5 أهداف في مستهل مشوار الفريق في الدوري الانجليزي لكرة القدم.

وسجل الفرعون المصري محمد صلاح 3 أهداف، وصنع اثنين آخرين بقميص ناديه ليفربول في أول 4 جولات من مباريات البريميرليج.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي، بعد هدفه أمام ليدز في آخر مباراة بالدوري الإنجليزي، كما بات أسرع خامس لاعب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ البريميرليج، وثاني الأفارقة واللاعب الثلاثين بصفة عامة.

موعد مباراة ليفربول وميلان:

ويستضيف اليوم نادي ليفربول بقيادة محمد صلاح ضيفًا ثقيلًا نادي ميلان في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، في واحدة من أقوى مواجهات بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2021- 2022.

محمد صلاح في الأبطال:

ويخوض محمد صلاح، موسمًا جديدًا في دوري أبطال أوروبا خلال مسيرته الحافلة بالألقاب والإنجازات، حيث يمتلك سجلًا رائعًا خلال مشاركته مع الأندية التي لعب بقميصها خلال السنوات الماضية وهي بازل السويسري، تشيلسي، روما الإيطالي وأخيرًا ليفربول.

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