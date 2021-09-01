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إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. طائرة مساعدات سعودية تغادر إلى تونس
على متنها 2.000 أسطوانة أكسجين طبي

إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. طائرة مساعدات سعودية تغادر إلى تونس

2021/09/01
الساعة 3:15 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. طائرة مساعدات سعودية تغادر إلى تونس
المواطن - واس

إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم ، طائرة مساعدات إلى تونس تحمل على متنها 2.000 أسطوانة أكسجين طبي تمثل الدفعة الأولى من الأكسجين ومستلزماته، تم تأمينها عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ للإسهام في تلبية احتياجات القطاع الصحي التونسي بما يساعد في تجاوز آثار جائحة كورونا (كوفيد – 19).
وتأتي هذه المساهمة تأكيداً على عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط قيادتي البلدين الشقيقين.


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