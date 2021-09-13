إنهاء معاناة أربعيني من تشنجات في الدماغ بـ جازان

المواطن - علي شيبان - جازان

نجح أطباء بمستشفى الملك فهد بجازان في ترميم قاع الجمجمة لمريض في العقد الرابع يعاني من تشنجات وتسرب سائل الدماغ وفطريات وتم إجراء عملية جراحية ناجحة وتحسنت حالته الصحية.

شبكة تيتانيوم:

وتمكن أطباء وحدة جراحة ومناظير الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان من ترميم قاع الجمجمة واستبداله بشبكة تيتانيوم لمريض في العقد الرابع من العمر بعد أن خضع المريض لعدة عمليات سابقة تم خلالها استئصال أورام من الدماغ.

تشنجات وتسرب سائل:

وذكرت صحة جازان بأن المريض حضر للمستشفى وكان يعاني من تشنجات وتسرب سائل الدماغ من خلال الأنف وصداع، وبمعاينته تبين وجود التهابات وفطريات وتعفن على شبكة التيتانيوم المكشوفة على تجويف الأنف حيث يتسرب سائل الدماغ عبر فتحة تبلغ ١.٥ سم طولا وعرضا، كما تؤثر الالتهابات على السحايا والدماغ مسببة تشنجات متكررة كثيرا.

عمل ترميم:

تم إجراء الفحوصات وطلبات الأشعة اللازمة، وقد تم إزالة الأنسجة المتعفنة والفطريات وتنظيف شبكة التيتانيوم وعمل ترميم كامل لقاع الجمجمة بالمناظير عبر فتحة الأنف دون أي جروح خارجية مع الاستفادة من الإمكانات المتقدمة المتوفرة مثل جهاز الملاحة الجراحية وغيره من الأجهزة والأدوات اللازمة لمثل هذه العمليات المعقدة.

غادر المستشفى:

وأضافت صحة جازان، أنه وبعد أن خضع المريض للمتابعة الطبية بعد إجراء العملية وتحسن حالته الصحية غادر المريض المستشفى بعد تماثله للشفاء ولله الحمد.

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