استطاع النسر النيجيري أوديون إيجالو مهاجم الشباب، تحقيق رقم مميز، عندما نجح في تسجيل أسرع هدف في تاريخ مواجهات فريقه مع الهلال بدوري المحترفين.

وتمكن النسر أوديون إيجالو، مهاجم الشباب، من تسجيل هدف التقدم لفريقه في مرمى الهلال ببداية الشوط الأول من المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، مساء أمس، ضمن منافسات الجولة السادسة “هي لنا دار” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

إيجالو يسجل أسرع هدف في لقاء الهلال والشباب

وجاء هدف النسر النيجيري أوديون إيجالو لصالح الشباب بالدقيقة الثانية، بعد تسديدة ارتطمت في دفاع الهلال وسكنت الشباك.

رقم مميز لـ إيجالو

وذكر حساب موقع “أوبتا” المتخصص في الإحصائيات والأرقام الرياضية، أن إيجالو سجل أسرع هدف في تاريخ مواجهات الشباب والهلال بدوري المحترفين السعودي بعد “62 ثانية”.

فيما نجح بافيتيمبي جوميز في تعديل النتيجة بهدف أول للهلال من خلال ركلة جزاء سددها بنجاح في مرمى الحارس فواز القرني وذلك خلال الدقيقة “14”.

والجدير بالذكر أن نادي الهلال رفع رصيده إلى النقطة 11 في المركز الثاني، كما وصل الشباب إلى النقطة الـ 6 محتلًا بها المركز التاسع بجدول دوري المحترفين.