إيداع تعلن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في مطاعم بيت الشطيرة

المواطن - الرياض

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة، اليوم الاثنين 29/ 01/ 1443هـ الموافق 06/ 09/ 2021م، إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

وكانت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب، للطرح العام الأولي لشركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة (برغرايززر) عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر المكتتبة في أسهم الشركة بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي بـ165 ريالًا للسهم الواحد، وبنسبة تغطية بلغت 6646% من إجمالي الأسهم المطروحة.

الأسهم المطروحة:

وبحسب بيان الشركة على موقع السوق المالية (تداول)، تم الاكتتاب في الأسهم المطروحة والتي يبلغ عددها 725,000 سهم عادي تمثل 29% من إجمالي أسهم الشركة، وذلك خلال فترة الطرح/ بناء سجل الأوامر والتي بدأت يوم الأحد الموافق 15/ 08/ 2021م واستمرت حتى يوم الاثنين الموافق 23/ 08/ 2021م.

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