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إيران تعمق معاناة العراقيين في أزمة الكهرباء  
خفضت كميات الغاز إلى بغداد

إيران تعمق معاناة العراقيين في أزمة الكهرباء  

2021/09/01
الساعة 2:13 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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إيران تعمق معاناة العراقيين في أزمة الكهرباء  
المواطن- متابعة

قالت وزارة الكهرباء في العراق، اليوم الأربعاء، فقدان أكثر من 5 آلاف ميغاواط بسبب انخفاض توريد الغاز من طرف إيران، متابعة أن منظومة الكهرباء الوطنية تعرضت لتحدٍ قديم متجدد تمثل في تخفيض كميات الغاز الإيراني المورد لمحطات إنتاج التيار في المناطق الوسطى والجنوبية بالعراق.

وأوضحت أن الكميات انخفضت من 49 مليون متر مكعب يوميًا إلى 8 ملايين متر مكعب يوميًا، مما أدى إلى خسارة نحو 5500 ميغاواط من الطاقة.

وقالت إنها اتخذت إجراءات عاجلة تضمنت التنسيق مع وزارة النفط لضخ كميات إضافية من الوقود البديل، لتعويض ما فقدته المنظومة من الغاز المورد، الذي يمكن أن يؤثر على إدامة زخم الإنتاج.

إيران تعمق معاناة العراقيين في أزمة الكهرباء  

اتصالات دبلوماسية

وأضافت أنها أجرت اتصالات دبلوماسية مع وزارة الطاقة الإيرانية وسفارتها في العاصمة بغداد، لتوضيح الظروف الموجبة لهذا الانحسار لتتم معالجة الموقف.

إيران تعمق معاناة العراقيين في أزمة الكهرباء  

حرب أبراج الكهرباء في العراق

ويعاني العراقيون من مشكلة مستعصية في الكهرباء طول السنوات الماضية، وتفاقمت هذا العام، مع اندلاع ما يعرف بـ حرب أبراج الكهرباء، التي تعرضت لها منشآت الطاقة في البلد.

وتشح الكهرباء في العراق، خلال فصل الصيف، إلى حد كبير مع ارتفاع درجات الحرارة، نتيجة ارتفاع هائل في الطلب على الكهرباء خاصة لتشغيل مكيفات الهواء.

إيران تعمق معاناة العراقيين في أزمة الكهرباء  


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