إيفر بانيجا: انضمامي إلى الشباب كان اختيارًا موفقًا

المواطن - محمد سمعه

أكد الأرجنتيني إيفر بانيجا، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، على أن انضمامه إلى الليث في صيف 2020 كان اختيارًا موفقًا.

انضمام بانيجا لـ الشباب موفق:

وتحدث النجم الأرجنتيني لـ برنامج ملعب SBC قائلًا: “الشباب كان الأكثر جدية بالتفاوض معي وذلك بعد نهاية عقدي مع إشبيلية، والانضمام له كان اختيارًا موفقًا”.

وتابع اللاعب الأرجنتيني: “سعيد جدًّا بالتواجد في السعودية وبالأخص نادي الشباب”.

نجم الشباب يكشف أسوأ لحظة له:

وأضاف نجم الشباب: “أسوأ فترة مرت علي هي عدم التواجد مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2014 في البرازيل”.

وواصل بانيجا قائلًا: “لم تكن بداية الشباب في الموسم الحالي جيدة، ولكن مع تكاتف الجميع، سنقدم كل ما لدينا للعودة إلى سكة الانتصارات”.

ويستعد الشباب لمواجهة الحزم بالجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد غد الأحد.

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