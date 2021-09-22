هطلت أمطار غزيرة اليوم الأربعاء على محافظة رجال ألمع حيث تسببت الأمطار في إيقاف مهرجان رجال الطيب بمحافظة رجال ألمع الذي تنظمه وزارة الثقافة.

وحسب مصادر “المواطن” تسببت الأمطار سقوط شنكو أحد المطاعم ووجود ثلاث إصابات بسيطة تم معالجتها ولله الحمد.

حضور كثيف في مهرجان رجال الطيب:

وكانت محافظة رجال ألمع، شهدت عصر يوم الجمعة كثافة لزوار المحافظة وزيارة المهرجان المقام في دورته الثانية الذي يسلط الضوء على ثقافة المنطقة وعادات وتقاليد أهلها، تحت شعار “تسعة قرون من الشموخ”.

ثقافة المنطقة:

ويسلط المهرجان الضوء على ثقافة المنطقة وعادات وتقاليد أهلها ويركز على خصال رجال ألمع التي انعكست في الكثير من الرموز والأسماء والفنون والقصص، كما يُبرز مكانة المرأة الألمعية التي ساهمت بفنها ومبادراتها المتميزة في حفظ تراث المنطقة.

كما يسلط الضوء على تصميم قرية رجال ألمع وهندستها التي جعلتها رمزًا مميزًا للفن المعماري التراثي في العالم، كما يقدم فعاليات ثقافية متنوعة في موقعين رئيسين؛ الأول منهما قرية رجال ألمع، والموقع الثاني منتزه السودة.