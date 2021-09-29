وقعت “روح السعودية” اتفاقية شراكة مع دوري محمد بن سلمان للمحترفين تهدف لإبراز المملكة كوجهة سياحية عالمية، والتعريف بوجهاتها المختلفة التي تتميز بالتنوع الطبيعي والثراء الثقافي، وإبراز المقومات السياحية الفريدة أمام شريحة واسعة من متابعي الأحداث والتفاصيل الممتعة والشيقة للدوري السعودي للمحترفين, من المملكة والخليج والعالم.

وجرى توقيع اتفاقية الشراكة اليوم, في مقر الهيئة السعودية للسياحة بمدينة الرياض, ومثل الطرفين في هذه الاتفاقية الرئيس التنفيذي للشراكات والشؤون الخارجية بالهيئة السعودية للسياحة عبدالله الحقباني ، والمدير التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عبدالعزيز الحميدي.

سبب الشراكة بين دوري محمد بن سلمان وروح السعودية:

وتعزز هذه الشراكة المثمرة من جهود الهيئة السعودية للسياحة في تسليط الضوء على ما تملكه المملكة من موقع جغرافي فريد، وتنوع طبيعي في التضاريس والأجواء، وتميز وتنوع الموروث الثقافي والتاريخي في جميع الوجهات والمدن والمواقع السياحية في مختلف مناطقها، وثقافة الترحاب والكرم التي عرفت عن الشعب السعودي الأصيل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة السعودية للسياحة على التعاون الوثيق والمكاسب المشتركة مع مختلف القطاعات والجهات الحكومية والخاصة، حيث تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز القيمة السوقية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما تسهم في تعزيز نجاحات ومكتسبات الهيئة, وخاصة بعد إطلاق العديد من البرامج والمبادرات للترويج للوجهات السياحية الصيفية والشتوية، إضافة لتحقيق مستهدفات القطاع السياحي المتناغمة مع تطلعات رؤية المملكة 2030.

دوري محمد بن سلمان واحد من أقوى الدوريات في آسيا:

وأسهمت قوة دوري محمد بن سلمان للمحترفين وجماهيريته وقيمته التسويقية في السنوات الأخيرة بأن يكون أحد أهم الدوريات في القارة، وشعبيته المتزايدة، والقيمة السوقية للاعبيه.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة الجهة المسؤولة عن روح السعودية التي تمثل الهوية الرسمية للسياحة السعودية فهد حميد الدين: “نعتز بالشراكة المثمرة مع دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي تحمل اسماً غالياً وتحظى بمتابعة من شرائح عريضة في المملكة والمنطقة, نستهدفها لترسيخ وإبراز المملكة كوجهة سياحية رائدة تتميز بالتنوع الهائل والمقومات الفريدة”.

في حين أكد رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين المهندس عبدالعزيز العفالق، أن الشراكة مع روح السعودية تستهدف قطاعي كرة القدم والسياحة، وهما قطاعان حيويان، وتهدف الرابطة لإيجاد تجربة مختلفة للجماهير من خلال الإمكانات التي يتمتع بها الدوري السعودي والمقومات السياحية في المملكة.