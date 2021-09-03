اجتماع في الشباب لإنقاذ مسيرة الفريق الأول

المواطن - محمد سمعه

حرص خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، على الاجتماع بلاعبي الفريق الكروي الأول؛ لإنقاذ مسيرة الفريق وذلك بعد البداية المخيبة لـ آمال جماهير الليث ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

اجتماع من خالد البلطان للاعبين:

وذكر الحساب الرسمي لليث أن البلطان اجتمع مع اللاعبين والجهاز الفني للفريق بقيادة البرازيلي بريكليس شاموسكا، وذلك قبل مواجهة الحزم بالجولة الرابعة بـ دوري المحترفين في الأسبوع المقبل.

وحتى الآن خسر الليث مباراتين أمام كل من أبها والفتح، وتعادل مع الاتفاق بثلاثية لكل فريق، بعد أن كان متقدمًا بثلاثية دون رد في الجولة الثانية.

مباراة الحزم الفرصة الأخيرة لـ مدرب الشباب:

وربما تكون مباراة الحزم، بالجولة الرابعة هي المباراة المفصلية للمدرب شاموسكا حيث إذا لم ينجح الليث في الفوز فقد تكون الإقالة هي الحل الأمثل من إدارة خالد البلطان لإنقاذ الفريق قبل أن يفقد الفرصة في المنافسة على الفوز بلقب دوري المحترفين.

وكان شاموسكا تولى تدريب الشباب، قبل انطلاق موسم 2021/ 2022، وذلك بعد رحيله عن نادي الفيصلي.

وسيواجه الليث، فريق الحزم يوم 12 سبتمبر المقبل بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

ويملك الشباب نقطة واحدة حاليًّا من التعادل مع الاتفاق بعد مرور أول 3 جولات بـ دوري المحترفين.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة