احذر.. 6  أمراض قد يسببها تناول الكاتشب

المواطن- متابعة

يفضل البعض إضافة الكاتشب على الأطعمة؛ لمنحها نكهة لذيذة ومذاقًا مختلفًا، وهو بلا شك يتمتع بشعبية كثيرة لدى الكثيرين وخاصة لدى الصغار بالعمر، ومع ذلك، فإنه قد يشكل خطورة كبيرة على صحة الإنسان.

وبحسب وكالة سبوتنيك، فقد حذرت أخصائية التغذية، براين بالان، من أن الكاتشب لا يحتوي على بروتين أو ألياف، بل يحتوي على سكر وملح وتوابل بالإضافة إلى شراب الذرة بالفركتوز.

وذكرت في تقرير لها على موقع هيلث شوتس، عددًا من الأسباب التي يجب من أجلها التوقف عن تناوله.

1- مخاطر الإصابة بالسمنة

أوضحت بالان أن الاستهلاك المفرط للأطعمة التي تحتوي على شراب الذرة بالفركتوز يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالسمنة ومقاومة الأنسولين.

2- ارتفاع ضغط الدم

كما ترتبط الأطعمة المصنعة والمحفوظة بزيادة الالتهابات في الجسم، وحذرت من إمكانية ارتفاع ضغط الدم واختلال مستويات المعادن في الدم .

3- ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية ومشاكل القلب

ويُعد الكاتشب ذا قيمة غذائية منخفضة لأنه لا يحتوي على ألياف أو بروتين، وبالتالي فهو لا يمتلك أي فائدة فعلية للجسم، بالإضافة إلى خطره بسبب ارتباط السكر وشراب الذرة بالفركتوز مع ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية ومشاكل القلب.

4- حموضة المعدة

وتنصح خبيرة التغذية أولئك الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل إجهاد الجهاز الهضمي أو مرض الارتجاع المعدي المريئي بتجنب صلصة الطماطم، حيث يضم الكاتشب مجموعة متنوعة من الأحماض: حمض الماليك وحمض الستريك، اللذان يتسببان بحموضة المعدة والحموضة المعوية.

5- ردود فعل تحسسية

كما حذرت الأبحاث من ردود فعل تحسسية لدى تناول الكاتشب، بسبب غنى الطماطم بمادة الهيستامين المسببة للحساسية.

6- المفاصل وحصوات الكلى

كما أثبتت الدراسات ارتباط الأطعمة المصنعة والمحفوظة بخطر الالتهاب، وبالتالي فقد يتسبب الكاتشب بمشاكل في المفاصل، وبخطر الإصابة بحصوات الكلى لاحتوائه على نسبة عالية من الصوديوم تزيد من الكالسيوم في البول.

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