اختيار ياسر الشهراني أفضل لاعب بالمباراة

المواطن - إسلام البشبيشي

حصل لاعب المنتخب السعودي ياسر الشهراني، علي جائزة أفضل لاعب خلال المباراة التي أقيمت بين السعودية وفيتنام، التي انتهت بفوز ” الأخضر”، بـ (3-1)، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مرسول بارك، وذلك ضمن الجولة الأولى من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

واستطاع ياسر الشهراني، نجم المنتخب، أن يفوز بلقب “أفضل لاعب في المباراة”، بعد أن قدم أداء متميزًا إذ قاد الأخضر لقلب الطاولة على فيتنام.

أرقام الشهراني في المباراة:

الشهراني أحرز هدفًا، وقدم تمريتين حاسمتين، وصنع أكثر من فرصة محققة، كما قام بافتكاك أكثر من كرة بطريقة سليمة وربح 10 التحامات.

من جهته علق الشهراني عبر حسابه على “تويتر” قائلًا: “الحمد لله يا رب، ثلاث نقاط مهمة في بداية التصفيات، وبإذن الله القادم أفضل”.

ويتصدر منتخب أستراليا المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على الصين المتذيل، بينما يأتي المنتخب السعودي في المركز الثاني، ثم منتخب عمان في المركز الثالث، بنفس الرصيد ولكن بفارق الأهداف.

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