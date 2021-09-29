ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بعد تراجع طفيف لعوائد سندات الخزانة الأمريكية، مقدماً بعض الدعم في مواجهة توقعات متنامية لرفع أسعار الفائدة الأمريكية.

أسعار الذهب اليوم:

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 1739.34 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعدما بلغ أدنى مستوى له في أكثر من شهر، يوم أمس، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ما نسبته 0.2% مسجلًا 1740.20 دولاراً للأوقية.

الفضة اليوم:

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 0.1% ليصل إلى 22.45 دولاراً للأوقية, كما صعد البلاديوم 1.1% مسجلاً 1896.86 دولاراً، في حين هبط البلاتين 0.2% ليثبت عند 965.58 دولاراً.