ارتفاع مستخدمي تطبيق توكلنا إلى 23 مليوناً

المواطن - الرياض

أظهرت إحصائيات جديدة ارتفاع أرقام استخدام تطبيق توكلنا في السعودية، وذلك من خلال ثلاث مراحل شهد فيها التطبيق تطوراً واسعاً في الخدمات المقدمة، وذلك ضمن مساعي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) لمساندة الجهود الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.

وأظهرت أحدث الإحصائيات ارتفاع أرقام استخدام تطبيق توكلنا في السعودية وتجاوز عدد مستخدميه نحو 23 مليون مستخدم.

المرحلة الأولى من توكلنا

وبدأ تطبيق توكلنا في مرحلته الأولى بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال الجائحة في فترة منع التجول.

وكان الهدف من المرحلة الأولى المساهمة في إدارة عملية منح التصاريح إلكترونياً خلال فترة منع التجول، واستمرار أعمال الجهات الحكومية والخاصة، والتعرّف على الحالات الصحية بسهولة ويسر من خلال وضع لون لكل حالة لتسهيل عملية الفرز البصري، حيث تجاوزت طلبات تصريح التنقل نحو 27 مليون طلب.

احتواء جائحة كورونا

فيما كانت المرحلة الثانية من رحلة تطبيق “توكلنا”، والتي عنونت بـ”احتواء الجـائحة والعودة للحياة بأمان” لدعم التحوّل الرقمي بالسعودية، وتسهيلاً للمواطن والمقيم، والتي جاءت بعد منع التجول؛ لاحتواء الجائحة وللعودة بحذر لضمان سلامة المجتمع.

فيما تضمنت أرقام المرحلة الثانية من رحلة تطبيق توكلنا أكثر من 30 مليون فحص “كورونا” وحجز لقاح، وأكثر من 20 مليون تصريح للمشاعر المقدسة، فيما تجاوزت تصاريح دخول التجمعات 60 مليون تصريح، وأكثر من 19 مليون جواز صحي، وأكثر من 60 مليون وثيقة في المحفظة.

المرحلة الثالثة تضمنت عنوان “نحو تطوّر تقني واعد… بخدمات مختلفة لتسهيل حياة المواطن والمقيم والزائر”، والذي شهد فيها تطبيق “توكلنا” توسعاً عالمياً، وكانت بعد عودة الحياة إلى طبيعتها.

وشهدت المرحلة الثالثة دوراً تمثل في بناء شراكات استراتيجية، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، والتوسع حول العالم، في الوقت تجاوز عدد مستخدميه نحو 23 مليون مستخدم، وتضمن التطبيق أكثر من 100 خدمة، أكثر من 25 شريكاً استراتيجياً، فيما تمت إتاحة التطبيق في أكثر من 75 دولة حول العالم.

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