اتخذ المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب الفريق الكروي الأول بـ الهلال قرارًا باستبعاد سلمان الفرج قائد الفريق الأول بـ الهلال من مباراة الشباب المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سبب استبعاد سلمان الفرج

وذكر الإعلامي حمد الصويلحي المقرب من الهلال عبر حسابه في “تويتر” أن الفرج تم استبعاده لعدم الجاهزية الكاملة.

وكان الفرج أُصيب في مباراة الهلال والاستقلال الإيراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا الاثنين قبل الماضي.

7 غيابات عن الهلال

وسيغيب عن الأزرق كل من محمد البريك وسالم الدوسري وسعد الناصر وناصر الدوسري وأندري كاريلو وعبدالله عطيف بالإضافة إلى سلمان الفرج ليكون مجموع الغيابات عن فريق الهلال 7 لاعبين.

ويهدف الفريق الكروي الأول بنادي الشباب لكسر عقدته أمام الزعيم وإنهاء المعاناة التي عانها أمام جاره التي استمرت في آخر 7 سنوات، وذلك عند لقاء الفريقين في قمة مباريات الجولة السادسة جولة “هي لنا دار” ضمن منافسات كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين، الخميس.

ولم يتمكن الليث من الفوز على الهلال في آخر 7 سنوات حيث يعود آخر انتصار إلى شهر أكتوبر 2014 حينما فاز بهدف نظيف سجّله لاعبه الكوري الجنوبي بارك تشوو يونغ.

ولدى الزعيم سجل رائع في مبارياته أمام الشباب منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي موسم 2008- 2009 حيث واجهه 25 مرة، حقق الانتصار في 14 مباراة وخسر 4 مباريات فقط، وتعادلا في 7 مباريات.

وكانت آخر مواجهة جمعتهما الموسم الماضي في دوري المحترفين انتهت بفوز الهلال بنتيجة 5/ 1 على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب وهي التي قربت أزرق العاصمة من اللقب.