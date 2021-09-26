حذرت استشارية الأمراض المعدية، الدكتورة أبرار ثابت، من تناول منتجات الألبان غير المُعقمة؛ كونها تزيد من فرص الإصابة بحمى “المالطية”.

بكتيريا الحمى المالطية

وقالت أبرار ثابت في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن بكتيريا الحمى “المالطية” تُصيب الجهاز العصبي للإنسان بعد تناوله منتجات الألبان غير المُعقمة، مشيرةً إلى أن هذا المرض يمكن التعامل معه وعلاجه.

وأشارت إلى أنها باشرت حالتين لشخصين أصيبا بهذا المرض بعد تناولهما ألباناً غير مُعقمة، حيث كان أحدهما قد قارب على فقدان بصره، وفقد الآخر القدرة على المشي، لكن جرى علاج الحالتين بالفعل.

40 بحثاً علمياً

وتابعت أبرار ثابت أنها حصلت على جائزة “أفضل باحث شاب” من الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية، وذلك بعد إجرائها قرابة 40 بحثاً علمياً، حيث كان أشهرها بحثٌ عن مراجعة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.