استشاري: التعرض للضوء من شبابيك الفصل يعدل الساعة البيولوجية للطلاب

المواطن - الرياض

أكد استشاري طب النوم أحمد باهمام على أهمية ضوء الشمس في الصباح بالنسبة للطلاب والطالبات، فضلًا عن تأثير ذلك على الساعة البيولوجية لهم.

فيديو | بعد عودة الدراسة حضورياً.. استشاري طب النوم أحمد باهمام: التعرض للضوء من شبابيك الفصل يساعد على تعديل #الساعة_البيولوجية للطلاب #الراصد pic.twitter.com/B5XMl5Mj7J — الراصد (@alraasd) September 9, 2021

وقال في مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية” إن التعرض للضوء من شبابيك الفصل يساعد على تعديل الساعة البيولوجية للطلاب والطالبات.

خطورة السهر

وحذر باهمام من خطورة السهر على صحة الأطفال ولاسيما القدرة على الاستيعاب والإدراك في الصباح في الفصول الدراسية.

كما شدد على أهمية عدم نوم الأطفال أو نوم الغفوة بعد العودة من المدرسة لأن ذلك سيتسبب في سهر الأبناء في الليل.

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