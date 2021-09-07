استشاري: رياضة المشي وحدها لا تكفي لإنقاص الوزن

المواطن- محمد داوود- جدة

رأى استشاري التغذية العلاجية الدكتور محسن علام، أن رياضة المشي سواء نصف ساعة أو ساعة مفيدة في إنقاص الوزن ولكن بشكل أبطأ، إذ يلزم ذلك اتباع حمية غذائية تعمل على انتظام معدل الحرق بالإضافة إلى الحرص على ممارسة المشي حتى بعد الوصول للوزن المناسب، لأن التوقف المفاجئ بعد نزول الوزن قد يصاحبه زيادة الوزن تدريجيًا بسبب كمية الدهون والسعرات التي تدخل الجسم ولا تجد طريقها إلى الاحتراق.

فوائد رياضة المشي:

وقال إن هناك فوائد عديدة للمشي بجانب إنقاص الوزن، منها تنشيط الدورة الدموية، تقوية عضلة القلب، تقوية الجهاز التنفسي من خلال تنشيط الرئتين، تقوية عضلات القدمين والذراعين والأكتاف والساق، كما يؤدي إلى التخلص من الطاقة السلبية نتيجة الضغوط اليومية ولذلك فهو يساعد على التخلص من التوتر، كما يؤدي إلى تقليل الدهون بشكل تدريجي، كما يحد من ارتفاع ضغط الدم لمن يعانون منه، وتقليل نسبة الكوليسترول بالدم والتخلص من الدهون الجسم بشكل عام.

30 دقيقة يوميًا:

ولفت إلى أن البعض يرى أن المشي لا يعتبر رياضة يمكن أن تنعكس على الوزن، لكن ما أوضحته الدراسات أن الالتزام بالمشي لمدة 30 دقيقة يوميًا، مع تثبيت النظام الغذائي ينعكس على وزن الشخص، كما كشفت بعض الدراسات أن ستة أشهر من المشي السريع يوميًا تؤدي إلى فقدان ما يعادل نحو 8 كيلوجرامات، لذا يجب أن يصاحب رياضة المشي تقنين تناول الطعام وتخفيف السعرات الحرارية اليومية.

ملابس وحذاء رياضي:

وجدد الدكتور علام تأكيده على أن نسبة إنقاص الوزن تختلف باختلاف طريقة المشي، فعندما يقوم الشخص بالمشي الاعتيادي البطيء، فهذا يعمل على إنقاص الوزن بشكل بطيء جدًا، بينما من يمشي مهرولًا أو سريعًا فإنه يفقد نسبة أكبر من المشي المعتاد، كما أن زيادة وقت المشي تساعد على زيادة نسبة حرق السعرات الحرارية يوميًا، كما أنصح عند ممارسة رياضة المشي بضرورة ارتداء الحذاء الرياضي والملابس المخصصة، واختيار الوقت المناسب بعيدًا عن حرارة الأجواء العالية.

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