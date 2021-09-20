استشاري يوضح أبرز أسباب وأعراض ضعف القلب

المواطن - الرياض

أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، أبرز أسباب وأعراض مرض “ضعف القلب”.

د. خالد النمر .. استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين : ليس كل إحساس بنغزة في القلب تعني مرض به.. وهذه أهم 3 أسباب لضعف عضلات القلب @ALNEMERK#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/2mTosryMrn — برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 19, 2021

وقال خالد النمر، خلال حلقة برنامج سيدتي على قناة “روتانا خليجية”، إنه ليس كل إحساس بـ”نغزة” بالقلب تعني الإصابة بمرض فيه، لكن غالبية “نغزات القلب” تكون ناتجة عن انقباض بالعضلات أو قلق وتوتر.

أسباب ضعف القلب

وأضاف خلال إحدى حلقات برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن مرض “ضعف القلب” يكون معه القلب ضعيف عن ضخ الـدم لبقية الأعضاء، مبيناً أن أبرز أسباب المرض تكون انسداد شرايين القلب والضغط، والكحول.

أهم أعراض المرض

ولفت إلى أن أعراض المرض يمكن حصرها في الشعور بكتمة في القلب، وتورم القدم أيضاً.

وتابع د. خالد النمر أن وجود تلك الأعراض لا يعني الإصابة حتماً بمرض “ضعف القلب”.

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