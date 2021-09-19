‎الرئيسية
جديد الأخبار
استشاري: 130 إلى 150 ألف مُصاب بالزهايمر في السعودية
الإصابة بالمرض قبل سن الـ65 يعتبر مبكرًا

استشاري: 130 إلى 150 ألف مُصاب بالزهايمر في السعودية

2021/09/19
الساعة 11:49 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
استشاري: 130 إلى 150 ألف مُصاب بالزهايمر في السعودية
المواطن - الرياض

أكد الدكتور محمد القويفلي، استشاري طب المخ والأعصاب، أن إحصائيات عدد المصابين بالزهايمر في السعودية تشير إلى 130 إلى 150 ألف مُصاب.

أسباب وراثية: 

وأضاف القويفلي في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، اليوم الأحد، أن الإصابة بالزهايمر قبل سن الـ65 يعتبر مبكرًا، مشيرًا إلى أن الإصابات بسن الثلاثين والأربعين تكون عادة لأسباب وراثية وتمثل 5%.

لا علاج للمرض: 

وتابع الاستشاري أن النساء أكثر إصابة من الرجال بالزهايمر، مقدمًا بعض الممارسات الحياتية التي تقي من الإصابة، مشددًا في الوقت نفسه على أنه لا يوجد علاج للمرض حتى الآن.

 


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

3 عادات سيئة تزيد احتمال الإصابة بالخرف

وجدت دراسة حديثة أن ثلاث عادات سلبية في