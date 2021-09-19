استشاري: 130 إلى 150 ألف مُصاب بالزهايمر في السعودية

المواطن - الرياض

أكد الدكتور محمد القويفلي، استشاري طب المخ والأعصاب، أن إحصائيات عدد المصابين بالزهايمر في السعودية تشير إلى 130 إلى 150 ألف مُصاب.

أسباب وراثية:

وأضاف القويفلي في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، اليوم الأحد، أن الإصابة بالزهايمر قبل سن الـ65 يعتبر مبكرًا، مشيرًا إلى أن الإصابات بسن الثلاثين والأربعين تكون عادة لأسباب وراثية وتمثل 5%.

لا علاج للمرض:

وتابع الاستشاري أن النساء أكثر إصابة من الرجال بالزهايمر، مقدمًا بعض الممارسات الحياتية التي تقي من الإصابة، مشددًا في الوقت نفسه على أنه لا يوجد علاج للمرض حتى الآن.

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