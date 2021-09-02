استعادة أراضٍ حكومية بمساحة تجاوزت 8 آلاف م2 في جدة

المواطن - جدة

أحبطت بلدية بريمان الفرعية تعديات على أراضٍ حكومية بحي الأجواد شرق محافظة جدة، وذلك ضمن جهود الأمانة في مكافحة الظواهر السلبية ومعالجة المخالفات البلدية.

رصد تعديات:

وأوضح رئيس بلدية بريمان الفرعية تركي الذروي أن الفرق الرقابية رصدت تعديات بناء 5 أحواش وغرف عشوائية على أراضٍ حكومية بمساحة تبلغ نحو 8.246 م2، مضيفًا أنه تم إزالة التعديات العشوائية، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

معالجة الظواهر السلبية:

وأكدت أمانة محافظة جدة استمرارها في معالجة الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري، مقدمة شكرها إلى سكان وزوار جدة على مشاركتهم في التبليغ عن المخالفات البلدية عبر تطبيق بلدي 940 لمعالجتها.

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