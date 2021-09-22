يسعى الفريق الكروي الأول في نادي النصر إلى تصحيح المسار والفوز على نادي الباطن غدًا الخميس، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر يمر بفترة صعبة فنيًّا:

ويُعاني العالمي من أوضاع فنية غير مستقرة عقب الخسارة من أمام ضيفه الاتحاد بنتيجة 3/ 1 في المواجهة السابقة التي أقيمت على ملعبه.

وبسبب الخسارة من العميد، كانت إدارة مسلي آل معمر قررت إقالة المدرب البرازيلي مانو مينيز عقب الأداء الضعيف الذي قدمه هذا الموسم بخسارته مباراتين وانتصاره مثلهما.

ويدخل العميد مباراة الباطن، وهو بالمركز الثامن برصيد 6 نقاط وبفارق 6 نقاط عن المتصدر الاتحاد مع تبقي له مواجهة مؤجلة ستكون أمام الطائي.

الباطن يخطط لمفاجأة !

وفي سياق آخر، يسعى الباطن إلى تحقيق المفاجأة بالفوز على النصر، وذلك من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري.

وكان الباطن تمكن من تحقيق انتصار وحيد هذا الموسم وكان على حساب أبها وتعادل في مباراتين أمام الهلال والطائي وخسر مباراتين أمام الاتفاق والفتح، ليحتل المركز 13 برصيد 5 نقاط.

يذكر أن العالمي كان تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، حيث سيواجه فريق الوحدة الإماراتي بعد إقصاء نادي تراكتور الإيراني.