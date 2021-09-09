استقالة مدرب تراكتور رسميًا قبل مواجهة النصر

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي تراكتور الإيراني قبل قليل عن استقالة مدربه الإيراني فراز كمالوند من تدريب الفريق الكروي الأول، وذلك قبل أيام من مواجهة نادي النصر في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

تراكتور يقبل استقالة كمالوند

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي في الإنترنت أكد فيه على قبول استقالة المدرب الإيراني كمالوند صاحب الـ44 عامًا من تدريب الفريق الأول بسبب المشاكل التي عانى منها الفريق قبل مواجهة النصر.

وكان الفريق الإيراني طالب مساء أمس، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتأجيل مواجهته المرتقبة ضد فريق النصر أو انسحابه، لعدم اكتمال النصاب القانوني لقائمته.

الفريق الإيراني سيواجه النصر رغم مشاكله

وتقدم النادي الإيراني بعد ذلك بطلب إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من أجل السماح له باستدعاء لاعبين سواء من الفئات السنية أو الرديف بدلًا من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم المصابين بفيروس كورونا، إلا أن الاتحاد القاري لم يُعلق على الأمر حتى الآن.

وأكد الرئيس التنفيذي لنادي تراكتور، جمشيد نظمي، المشاركة، وقال: “نظرًا لحاجة النادي لاستبدال لاعبين، فقد كنا الليلة الماضية وحتى اليوم نقوم بتجهيز المستندات والمراسلات اللازمة مع الاتحاد الإيراني والاتحاد الآسيوي لتجهيز الفريق لمباراة النصر”.

وأضاف خلال تصريحاته لموقع النادي الرسمي: “أنه حضر صباح اليوم اجتماع المجلس الأعلى للرياضة الذي عقد في مكتب محافظ أذربيجان الشرقية، وأثناء بحث المشاكل وتقديم الحلول اللازمة لتواجد الفريق في قطر، ووعدوا بالمساعدة في تسجيل لاعبين جدد”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “على الرغم من ضرورة استبدال لاعبين جدد من فريق الشباب وأمل النادي في هذه المباراة، ولكن حتى لو لم يوافق الاتحاد الآسيوي على طلبنا، فإن تراكتور سيذهب إلى قطر تحت أي ظرف من الظروف للعب في المباراة ضد النصر”.

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