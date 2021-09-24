ضمن الفعاليات المجتمعية التي نفذتها إدارة التعليم بجازان بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني الـ 91 شارك طلاب وطالبات تعليم جازان مساء الخميس في استقبال وتوديع المسافرين بالأعلام والورود.

950 مسافرًا عبر مطار جازان:

وشارك الطلاب في استقبال وتوديع أكثر من 950 مسافرًا ومسافرة بمطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بالورود والإعلام والشعارات الوطنية وذلك ضمن الفعاليات التي تنفذها إدارة التعليم بجازان للاحتفاء باليوم الوطني الـ 91.

حب الوطن:

كما عبّر المسافرون والقادمون في مطار الملك عبدالله الدولي بجازان لـ”المواطن” عن سعادتهم البالغة بهذه المناسبة حيث قالوا: ندعو الله أن يظل علم بلادنا عاليًا مرفرفًا على الدوام فعيدنا اليوم يعكس لنا ماضيًا أصيلًا، وأن الوطن هو شجرة طيبة نمت في تراب التضحيات وسقاها عرق العمل الجاد ودماء الشهداء، وأكد المواطنون أن حب الوطن لا تصفه الكلمات ولا العبارات فهو العطاء بلا حدود وهو الكنز الذي لا يقدر بثمن.

كما تزين مطار جازان في وقت مبكر بالأعلام وصور القيادة الرشيدة وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة العربية السعودية ووضع عبارات ترحيبية خاصة باليوم الوطني ليبين حب الوطن والتلاحم والمحبة لهذا الوطن الغالي على قلوبنا.

هدايا للمسافرين:

وتضمن الاحتفال توزيع بعض الهدايا على المسافرين منها الورود والأعلام وبعض الهدايا الخاصة بالأطفال والتي ارتسمت الفرحة على وجوههم بهذه المناسبة السعيدة على قلوبنا والتي تمر علينا في الذكرى الـ 91 لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه.

رسالة وطنية:

وبيّن المتحدث الرسمي لتعليم جازان، رجاء العطاس، أن هذه الفعالية تأتي ضمن العديد من الفعاليات المجتمعية التي نفذتها الإدارة في العديد من المواقع الحيوية بالمنطقة، بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة، احتفاءً بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع، مضيفة أن الإدارة وبتوجيهات من المدير العام للتعليم استهدفت من خلال فعالياتها جميع شرائح المجتمع لإيصال الرسائل الوطنية وتعزيز قيم الانتماء للوطن، وتجسيد مشاعر الحب والولاء للوطن وقيادته الرشيدة.