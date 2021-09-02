استقرار أسعار الذهب في التعاملات الفورية

المواطن - متابعة

استقرت أسعار الذهب اليوم في التعاملات الفورية حيث يترقب المستثمرون بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة خاصة مع تراجع أسعار النفط بشكل طفيف في بداية التعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم

ولم يطرأ تغير يُذكر على سعر الذهب اليوم في التعاملات الفورية عند 1814.58 دولار للأونصة بحلول الساعة 0646 بتوقيت غرينتش، بينما جرى تداول الذهب مستقرا في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1816.50 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 بالمئة إلى 24.15 دولار للأونصة ونزل البلاتين 0.5 بالمئة إلى 997.27 دولار وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2439.18 دولار للأونصة.

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