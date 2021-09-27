نظم عدد من الجهات التعليمية والتقنية بمنطقة عسير، مساء أمس الأحد، احتفالًا موحدًا بذكرى اليوم الوطني السعودي الـ 91، بمشاركة كل من جامعة الملك خالد، والإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، وذلك بحضور وكيل إمارة منطقة عسير محمد الجريس، في مسرح المدينة الجامعية بأبها.

التعاون بين الجهات الثلاث

ويأتي الحفل بالتعاون بين الجهات الثلاث؛ ليعكس مظاهر نهضة التعليم التي يشهدها في ظل حرص واهتمام القيادة الرشيدة، بكل ما يخدم كافة المجالات التعليمية لتحقيق تنمية تعليمية مستدامة.

عروض مسرحية وثقافية وطنية

وتضمن الاحتفال عروضًا مسرحية وثقافية ووطنية ومناشط متنوعة، تشاركت في إخراجها الجهات الثلاث، بالإضافة إلى تقديم قيادات الجهات المشاركة نبذة عن التطور والمنجزات التي حققتها جهاتهم، وكذلك الخطط المستقبلية التي تسعى لها لتحقيق تطلعاتها المتوافقة مع مضامين رؤية المملكة 2030.

يذكر أن الحفل شهد حضور عدد من منسوبي ومنسوبات الجهات المشاركة وفق تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة.