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استمرار تراجع الحالات الحرجة لـ867 والرياض تسجل 58 إصابة كورونا جديدة
إجمالي المصابين 544634 وحصيلة الوفيات 8552

استمرار تراجع الحالات الحرجة لـ867 والرياض تسجل 58 إصابة كورونا جديدة

2021/09/01
الساعة 4:16 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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استمرار تراجع الحالات الحرجة لـ867 والرياض تسجل 58 إصابة كورونا جديدة
المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (301) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (533151) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2931) حالة من بينها (867) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة، وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (544634) حالة، توفي منهم (8552) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (185) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة الرياض 58، منطقة مكة المكرمة 34، المنطقة الشرقية 15، منطقة جازان 15، منطقة المدينة المنورة 12، منطقة عسير 11.

كما تم تسجيل حالات متفرقة في عدد من المناطق الأخرى كما يلي:

كورونا


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