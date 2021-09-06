اعتماد 3 مبادرات لرعاية الموهوبين في تعليم عسير

المواطن - حسن عسيري - أبها

اعتمدت الإدارة العامة للموهوبين بوزارة التعليم ثلاث مبادرات لرعاية الموهوبين مقدمة من إدارة تعليم عسير، وتستهدف طلاب وطالبات التعليم العام والطفولة المبكرة.

مبادرات تعليم عسير الثلاث

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري، أن المبادرات الثلاث شملت : الموهبة للجميع، والتلمذة الإلكترونية، ونحو مواهب طفولة واعدة، وتهدف إلى تحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، وترسيخ القيم الإيجابية، وبناء شخصية مستقلة لأبناء الوطن، وتطوير برامج رعاية الموهوبين في مدارس التعليم العام، بالإضافة إلى تجويد نواتج التعلم وتحسين موقع النظام التعليمي عالميًا، وتأهيل الطلبة الموهوبين والمتميزين لدخول المسابقات المحلية والدولية، عطفًا على اكتشاف الطلبة الموهوبين في مرحلة الطفولة المبكرة.

نشر ثقافة الموهبة والإبداع

وثمنت الإدارة العامة للموهوبين في وزارة التعليم جهود الإدارة العامة للتعليم بعسير لقاء دعمها للطلاب والطالبات من ذوي المواهب والقدرات الخاصة ونشر ثقافة الموهبة والإبداع والابتكار في جميع المدارس وصولًا إلى تحسين جودة التعليم.

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