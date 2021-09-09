اقتران ثلاثي سماوي الليلة يشاهد بالعين المجردة 

المواطن - واس

توقعت الجمعية الفلكية بجدة أن يرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم , انتظام هلال القمر وكوكب الزهرة ونجم السماك الأعزل في مثلث سماوي مشاهد بالعين المجردة بالأفق الجنوبي الغربي، وهي فرصة مثالية للتصوير.

القمر والزهرة:

وأوضح رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة أن القمر سيكون قرصه مضاء بنسبة 8.4% وإلى جواره كوكب الزهرة الذي سيظهر للراصد بالعين المجردة كنقطة ضوئية بيضاء شديدة السطوع (-4.0)، وأكثر لمعانًا 100 مرة من نجم السماك الأعزل الأكثر خفوتًا والذي سينظم للوحة السماوية بحلول ظلمة الليل.

عطارد في الصورة:

وأشار إلى أنه يرصد أسفل يمين كوكب الزهرة كوكب عطارد (0.0) بمقدار 15 درجة هذا الأسبوع، ويفضل الاستعانة بالمنظار لرؤيته بعد حوالي 15 أو 20 دقيقة من غروب الشمس فوق الأفق مباشرةً.

وأضاف أنه عند رصد الزهرة عبر (التلسكوب)، سيظهر قرصه في مرحلة الأحدب المتناقص مضاءً بنسبة 70.1% بنور الشمس حالياً، ومع مرور الأيام سوف يزداد حجمه الظاهري في حين تتناقص إضاءة قرصه وسوف يصل إلى أكبر استطالة له من الشمس في 29 أكتوبر علاوة على ذلك سوف تتناقص إضاءة سطحه ليتحول إلى شكل هلال وسيحقق أعظم تألق بوصفه “نجمة” المساء مطلع ديسمبر المقبل.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة