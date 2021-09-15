اكتمال عقد المتأهلين لربع نهائي آسيا 2021

المواطن - مروة نبيل

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، بعد نهاية مواجهات شرق القارة، اليوم الأربعاء.

جيونبوك وبوهانغ ستيلرز آخر المتأهلين

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوهانغ ستيلرز في الفوز على سيريزو أوساكا اليوم بهدف دون رد سجله لي سيونغ مو، وذلك ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، ليخطف بطاقة التأهل.

وتمكن جيونبوك موتورز من خطف آخر بطاقات التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد تغلبه على باثوم يونايتد بركلات الترجيح بنتيجة 4/2، وذلك بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ربع نهائي دوري أبطال آسيا

وجاءت الفرق المتأهلة إلى منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا عن منطقتي الشرق والغرب كالتالي؛ الهلال، لنصر، بيرسبوليس الإيراني، الوحدة الإماراتي، ناغويا الياباني، والثلاثي الكوري الجنوبي بوهانج، أولسان وجيونبك.

ومن المقرر أن يُقيم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا في العاشرة صباح يوم الجمعة المقبل بتوقيت السعودية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وستشهد منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021 استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد الـVAR للمرة الثانية على التوالي، وسيستمر تواجده في الأدوار المقبلة.

وسيقام الدور ربع النهائي من مباراة واحدة يوم 16 أكتوبر، ويُقام نصف النهائي من مباراة واحدة أيضًا يوم 19 من الشهر ذاته، وذلك في الرياض، على أن تكون المباراة النهائية في العاصمة السعودية أيضًا، يوم 23 نوفمبر 2021.

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