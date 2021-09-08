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الأحوال المدنية تحدد ضوابط تسجيل الأسماء في السعودية

الأحوال المدنية تحدد ضوابط تسجيل الأسماء في السعودية

2021/09/08
الساعة 11:13 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الأحوال المدنية تحدد ضوابط تسجيل الأسماء في السعودية الأحوال المدنية
المواطن - الرياض

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن الضوابط التي يتم بموجبها تسجيل أسماء المواليد في السعودية.

وأوضحت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه يجوز تسجيل الاسم معرف بـ”ال” في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديمًا والدارجة بالمجتمع.

الأسماء مجردة من الألقاب:

وأضافت أنه يسمح أيضًا بتسجيل أسماء المواليد مجردة من الألقاب مثل “السيد”، فلا يتم إضافة لقب السيد للأسماء.

وبينت أنه لا يسمح أيضًا بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، ولا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل “محمد صالح، أو محمد مصطفى”.

الأسماء المخالفة للشريعة:

وأشارت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية إلى أنه يُمنع أيضًا تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل “عبد الرسول”.

 

الأحوال المدنية تحدد ضوابط تسجيل الأسماء في السعودية - المواطن


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