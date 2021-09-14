الأحوال المدنية تنجز أكثر من 19 مليون عملية خلال عام 1442هـ

المواطن - واس

أنجزت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خلال العام الماضي 1442هـ، أكثر من (19) مليون عملية، لخدماتها المقدمة للمستفيدين في جميع مكاتبها المنتشرة حول المملكة.

وأظهرت إحصائية حديثة صادرة عن الأحوال المدنية، أن عدد عملياتها المنجزة بلغت خلال العام المنصرم (19.182.007) عمليات عبر المكاتب ، فيما بلغ عدد بطاقات الهوية الوطنية التي تم إصدارها (2.452.402) بطاقة (للرجال والنساء)، في حين تم إصدار (940.176) سجل أسرة.

وتمكنت الأحوال المدنية من خلال خدماتها الإلكترونية عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” من إنجاز (17.801.691) عملية إلكترونية ، فيما بلغ إجمالي عدد الوثائق التي تم إصدارها وإيصالها للمواطنين عبر البريد السعودي (749.753) وثيقة.

تفاصيل شرائح البيانات

وتضمنت الإحصائية إجمالي شرائح البيانات التي تمت طباعتها في مكاتب الأحوال المدنية وعددها (1.032.289) شريحة، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمة بياناتي (571.383) مستفيداً تم تمكينهم من تفويض الجهات الحكومية المسجلة في الخدمة، من الاطلاع على بياناتهم إلكترونياً عبر منصة “أبشر” دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية.

وبلغ إجمالي عمليات تعديل المهن (554.012) عملية، فيما بلغت العمليات الإلكترونية التي أجريت عبر خدمة “التحقق من صلاحية بطاقة الهوية الوطنية ” (1.858.368) عملية إلكترونية.

وشملت الإحصائية زيارة (4.293) مستفيداً من كبار السن والمرضى وذوي الإعاقة غير القادرين على زيارة مكاتب الأحوال المدنية في مناطق المملكة لتقديم خدمة “تقدير” لهم، بينما تم تقديم خدمة ذوي شهداء الواجب لــ (115) مستفيداً.

وأشارت الأحوال المدنية إلى أنه تم تدشين (7) خدمات إلكترونية جديدة خلال العام الماضي، وهي (خدمة الهوية الرقمية، خدمة أشر المطورة ، وخدمة تعديل المؤهل الدراسي، وخدمة تعديل الاسم باللغة الإنجليزية، وخدمة ربط سجلات الأبناء بسجلات والديهم، وخدمة تصحيح الحالة الاجتماعية، خدمة تسجيل واقعتي الولادة والوفاة للمواطنين المتواجدين خارج المملكة).

الارتقاء بمستوى الخدمات

وفي إطار التوسع في تقديم الخدمة للمواطنين والمواطنات تم افتتاح (11) مكتباً للأحوال المدنية في مختلف مناطق المملكة خلال عام 1442هـ منها (4) مكاتب للرجال، و(7) مكاتب للنساء.

وأكدت وكالة الأحوال المدنية أنها مستمرة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بكل يسر وسهولة للمواطنين والمقيمين في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية والحلول الذكية والتحول الرقمي الذي تنتهجه وزارة الداخلية لتسهيل التعاملات والإجراءات.



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