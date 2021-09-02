الأخضر لا يخسر أمام منتخبات جنوب شرق آسيا

المواطن - مروة نبيل

يسعى الأخضر لمواصلة تألقه أمام منتخبات جنوب شرق آسيا، وتحقيق الفوز اليوم على المنتخب الفيتنامي الأول لكرة القدم.

مباراة السعودية وفيتنام

ويبدأ منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، مشواره في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، مساء اليوم الخميس بمواجهة فيتنام، عند الساعة التاسعة مساء اليوم على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض.

ولعب منتخب السعودية وفيتنام مباراتين من قبل في تصفيات كأس العالم 2002، وظهر الأخضر بمستوى مميز، حيث تمكن من تحقيق الفوز بخماسية دون رد يوم 12 فبراير 2001، وكرر فوزه وتغلب عليه إيابًا برباعية نظيفة.

الأخضر يتألق

ويدخل لاعبو الأخضر مباراة السعودية وفيتنام اليوم بأفضلية معنوية كبيرة، حيث إن منتخبات جنوب شرق آسيا لم تنجح في تحقيق أي فوز أمام المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في جميع المواجهات السابقة بتصفيات كأس العالم.

واستقبل منتخب السعودية الأول لكرة القدم على ملعبه، منتخبات منطقة جنوب شرق آسيا 13 مرة في تصفيات كأس العالم، وحقق الفوز في جميع المواجهات، حيث تغلب 3 مرات على ماليزيا وسنغافورة وتايلاند، ومرتين أمام فيتنام، ومرة على تيمور الشرقية وإندونيسيا.

وواجه منتخب السعودية الأول لكرة القدم 9 مرات خارج ملعبه، نجح في تحقيق الفوز 6 مرات، والتعادل في 3 مواجهات، ويطمح الأخضر بقيادة رينارد في التألق خلال مباراة اليوم وخطف الثلاث نقاط.

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