الأخضر لا يعرف الخسارة بتصفيات كأس العالم منذ أغسطس 2017

المواطن - محمد سمعه

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مسيرته المتميزة في تصفيات كأس العالم وذلك بعد فوزه مساء أمس الثلاثاء على المنتخب العماني بهدف دون مقابل في الجولة الثانية من التصفيات.

4 سنوات من النتائج الإيجابية بتصفيات كأس العالم

ومنذ خسارة الأخضر أمام منتخب الإمارات يوم 29 أغسطس 2017 في تصفيات مونديال 2018، ولم يعرف الأخضر خلال 4 سنوات طعم الخسارة في التصفيات المونديالية.

وبعد الخسارة من الإمارات، لعب المنتخب السعودي 11 مباراة متتالية في تصفيات المونديال منها الفوز على اليابان بهدف فهد المولد يوم 5 سبتمبر 2017 ووقتها تأهل الأخضر إلى مونديال 2018 بـ روسيا، ثم حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين ضمن مباريات المرحلة الثانية من تصفيات مونديال 2022.

وسيواجه المنتخب السعودي في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم، منتخب اليابان، حيث تُقام المباراة يوم 7 أكتوبر المقبل في المملكة.

الأخضر يتقاسم الصدارة مع أستراليا

ويحتل الأخضر حاليًا المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، متقاسمًا الصدارة مع منتخب أستراليا وذلك بعد مرور جولتين.

جدير بالذكر أن صالح الشهري هو من سجل هدف فوز الأخضر على منتخب عُمان، في المباراة التي أُقيمت في العاصمة العمانية مسقط مساء أمس.

وسبق لـ المنتخب السعودي التأهل إلى كأس العالم في 5 مناسبات أعوام 1994 و 1998 و 2002 و 2006 و 2018، كما تُعد أفضل نتيجة للأخضر في بطولة كأس العالم، كانت في نسخة 1994 بوصوله لدور الستة عشر.

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