الأخضر يتجاوز عمان ويتقاسم الصدارة مع أستراليا

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة عمان ضد السعودية ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022، بتحقيق الأخضر لفوز هام بهدف دون رد.

عمان ضد السعودية:

وبدأت مباراة عمان ضد السعودية التي أُقيمت على ملعب مجمع السلطان قابوس بشكل سريع، وسط محاولات من المنتخبين لتسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته، إلا أن التعادل السلبي ظل سائدًا حتى الدقيقة 42.

ونجح النجم صالح الشهري في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 42 دقيقة بعد تلقيه تمريرة مميزة من فهد المولد، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة عمان ضد السعودية بتقدم الأخضر بهدف نظيف.

محاولات الأخضر مستمرة:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، كاد منتخب عمان الأول لكرة القدم أن يسجل التعادل، إلا أن محمد العويس تألق وأنقذ مرماه، قبل أن يضغط المنتخب بقوة، ولكن مرت رأسية صالح الشهري بجوار القائم عند الدقيقة 55.

واستمرت المحاولات بحثًا عن تسجيل هدف جديد، وكاد عبدالإله العمري أن يعزز تقدم الأخضر بهدف ثان عند الدقيقة 71، ولكن مرت رأسيته بجوار القائم، لتنتهي المباراة بفوز منتخب السعودية على نظيره العماني بنتيجة 1/ 0.

ورفع الأخضر رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، خلف منتخب أستراليا الأول لكرة القدم متصدر الترتيب.

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