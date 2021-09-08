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الأخضر يُكرر بداية تصفيات كأس العالم 2018
بعد تحقيق الفوز أول جولتين

الأخضر يُكرر بداية تصفيات كأس العالم 2018

2021/09/08
الساعة 12:46 صباحًا
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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الأخضر يُكرر بداية تصفيات كأس العالم 2018 لاعبو المنتخب - المصدر @SaudiNT
المواطن - مروة نبيل

كرر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، سيناريو تصفيات كأس العالم 2018، بعد فوزه في أول جولتين من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2022.

الأخضر في تصفيات كأس العالم:

وبدأ الأخضر مشواره في تصفيات كأس العالم 2022 بتحقيق الفوز على منتخب فيتنام الأول لكرة القدم على ملعب “مرسول بارك” في العاصمة الرياض بنتيجة 3/ 1، سجلها؛ سالم الدوسري، ياسر الشهراني وصالح الشهري.

 

تصفيات كاس العالم 2022
لاعبو الأخضر – المصدر @SaudiNT

وواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تألقه في التصفيات النهائية، ونجح في تحقيق الفوز على عمان اليوم بهدف دون رد سجله صالح الشهري، وذلك في المباراة التي أُقيمت على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي.

وكان الأخضر قد فاز في أول جولتين من تصفيات كأس العالم 2018، حيث تغلب على منتخب تايلاند الأول لكرة القدم في الجولة الأولى بهدف دون رد سجله نواف العابد، وتجاوز العراق في الجولة الثانية بنتيجة 2/ 1، وأحرز العابد ثنائية المنتخب أيضًا.

منتخب السعودية
لاعبو الأخضر – المصدر @SaudiNT

المنتخب السعودي يتقاسم الصدارة قبل مباراة اليابان:

ورفع الأخضر رصيده إلى 6 نقاط بعد فوزه على عمان، ليحتل المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، خلف منتخب أستراليا الأول لكرة القدم متصدر الترتيب.

ومن المقرر أن يستضيف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الياباني في السابع من شهر أكتوبر المقبل على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022.

منتخب السعودية - الأخضر
لاعبو الأخضر – المصدر @SaudiNT


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