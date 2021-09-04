الأربعاء عمومية الأهلي

المواطن ـ إسلام البشبيشي

كشف النادي الأهلي، عن موعد انعقاد الجمعية العمومية لناديه لمناقشة أوضاع النادي المالية والإدارية والفنية.

وبحسب بيان النادي، فإن موعد انعقاد الجمعية العمومية سيكون يوم الأربعاء المقبل .

بيان الأهلي:

وأشار النادي الأهلي، عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت، إلى أن الجمعية العمومية ستشمل عرض التقرير الإداري والتقرير المالي بجانب عرض بيان الالتزامات القائمة على النادي.

ونوه الأهلي في ختام بيانه إلى أن الجمعية العمومية ستشمل أيضًا عرض خطة النادي المستقبلية والميزانية التقديرية، بجانب المصادقة على تعيين مراقب للحسابات “المدقق الخارجي”.

وكانت الجمعية العمومية للأهلي قد تأجلت؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني لحضور الأعضاء.

حكم مباراة ضمك لم يُخطئ !

وأكدت الانضباط أنها خاطبت لجنة الحكام التي أرسلت تقريرًا لم يرد فيه ما يفيد بوجود خطأ فني صدر من حكم المباراة ماجد الشمراني، كما تضمن الإفادة بعدم وجود أي خطأ فني وقع فيه الحكم بجانب عدم وجود سوء لتطبيق قانون كرة القدم.

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