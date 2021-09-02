الأرصاد تحذر أهالي الباحة : أمطار رعدية ورياح نشطة تحد الرؤية

المواطن - الرياض

أصدر المركز الوطني لـ الأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – يشمل أمطارًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة