الأرقام القياسية تتساقط في مهرجان ولي العهد للهجن

المواطن - واس

شهدت النسخة الثالثة من مهرجان ولي العهد للهجن، تساقط الأرقام القياسية المسجلة في النسختين الأولى عام 2018م، والثانية عام 2019م، بداية في عدد المطايا المشاركة، حيث سجلت النسخة الحالية 14.856 مطية كاسرة الرقم المسجل في النسخة الثانية والبالغة مشاركة 13.377 مطية.

100 مليون ريال:

كما شهدت النسخة الحالية تجاوز صفقات سوق انتقالات الهجن على هامش المهرجان حاجز الـ 100 مليون ريال، حيث لم تتجاوز قيمة صفقات انتقال ملكية المطايا في النسختين الأولى والثانية أكثر من 80 مليون ريال.

وكسرت أربع مطايا في النسخة الحالية التواقيت الزمنية المسجلة في النسختين الماضيتين بتسجيل الزمن الأسرع، حيث سجلت المطية “لواحظ” لمالكها صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، زمناً قدره 2:48.634 دقيقة في فئة “الحقايق”، المطية “كفا” لمالكها سليمان بن عبد الله بن سليم، زمناً قدره 5:51.127 دقيقة في فئة “اللقيا”، المطية “مخيفة” لمالكها عامر بن راشد المري، زمناً قدره 7:39.899 دقائق في فئة “الجذاع”، وأخيراً المطية “الضعاين” لمالكها هجن الشحانية، سجلت زمناً قدره 9:21.757 دقائق في فئة “الثنايا”.

سيف ولي العهد:

كما حظيت النسخة الحالية ولأول مرة منافسة أكثر من ثلاثة ملاك على جائزة سيف ولي العهد، حيث تم كسر حاجز الـ 50 نقطة لأول مرة بسبب دخول ملاك جدد في النسخة الحالية.

وأصبحت النسخة الحالية، الأولى التي تشارك فيها سيدة أعمال من ضمن الملاك، لتصبح أمل بنت مسفر الفاران، أول سيدة ومالكة للهجن تشارك في مهرجان ولي العهد للهجن.

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