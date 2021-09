كشفت وزارة النقل عن الأسباب الأولية وراء حادث المدينة المنورة الذي وقع يوم أمس وتسبب في وفاة وإصابة 9 أشخاص.

Here is the accident in the Almadena#حادث_المدينة #المدينة_المنورة pic.twitter.com/tlPE8yJhaI

— سالفة الهاشتاق (@SalefatHash) September 29, 2021