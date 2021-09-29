كشفت وزارة النقل عن الأسباب الأولية وراء حادث المدينة المنورة الذي وقع يوم أمس وتسبب في وفاة وإصابة 9 أشخاص.

ونقلت صحيفة عكاظ عن مصادر في الوزارة القول إن التحقيقات الأولية للجهات الأمنية أرجعت سبب الحادث إلى عُطل في مكابح الشاحنة وعدم قدرة السائق السيطرة عليها، مما أدى إلى اصطدامها بالسيارات المتوقفة عند الإشارة الضوئية، مما نتج عنه وفاة 4 وإصابة 5 آخرين.

توصيف حادث الشاحنة

وأفاد التوصيف بأن الإشارة الضوئية للتقاطع كانت تعمل ومزودة بكاميرات رصد آلي، كما توجد لافتات تحذيرية عند التقاطع، وحالة دهانات العواكس الأرضية جيدة، مشيرة إلى أن دوريات مقاول الصيانة باشرت مسرح الحادث لتيسير الحركة المرورية بالتعاون مع الدفاع المدني والمرور وتم إخلاء المصابين عن طريق الإسعاف.

وأوصت النقل في تقريرها الهندسي الصادر عن إدارة السلامة بفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة المدينة المنورة، بزيادة الرقابة الفنيّة على الشاحنات والتأكد من صلاحيتها والتوعية بعدم القيادة عند التعب والإرهاق.

تفاصيل حادث المدينة المنورة

وكان المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي بأن عمليات الهيئة بالمنطقة (٩٩٧) تلقت في تمام الساعة 12:39 من ظهر يوم الثلاثاء بلاغًا يفيد بوقوع حادث في تقاطع طريق علي بن أبي طالب – مع طريق الملك عبدالله ( الدائري الثاني ) ناتج عن اصطدام شاحنة بعدد من المركبات المتوقفة في الإشارة وعلى الفور تم توجيه 6 فرق إسعافية وعنايات متقدمة والقيادة الميدانية.

تصنيف الحالات

وبيّن السهلي بأنه عند وصول الفرق الإسعافية للموقع والبدء بإجراءات الفرز الإسعافي اتضح وجود عدد 9 حالات تم تصنيفها بالشكل التالي : 4 حالات وفاة و5 إصابات حيث تم عمل اللازم إسعافيًا للمصابين ونقلهم لأقرب مستشفى.