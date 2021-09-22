أعلنت شركة الأعمال التطويرية الغذائية تقديم طلب الانتقال إلى السوق الرئيسية.

تفاصيل البيان:

وقالت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الأربعاء، إنه إشارة لإعلان شركة الأعمال التطويرية الغذائية بتاريخ 05-02-1443 هـ الموافق 12-09-2021م وللاعلان التصحيحي بتاريخ 06-02-1443 هـ الموافق 13-09-2021م عن قرار مجلس إدارتها بالموافقة على الانتقال الى السوق الرئيسية، تود الشركة ان توضح لمساهميها أنه تم تقديم طلب الانتقال الى السوق الرئيسية بتاريخ 21-09-2021م من خلال النظام الآلي الذي حددته السوق المالية لهذا الغرض.

زيادة كمية الأوراق المالية للشركة:

ويوم أمس، أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لشركة الأعمال التطويرية الغذائية على حسابات المركز للمساهمين المستحقين الثلاثاء 14/02/1443هـ الموافق 21/09/2021م.