شهدت سماء مدينة تبوك مساء أمس إطلاق الألعاب النارية احتفالًا باليوم الوطني الـ 91 وسط حضور جماهيري كبير من أهالي المنطقة الذين حرصوا على التقاط الصور والمقاطع التذكارية.

وقد انطلقت العروض مساء أمس في تمام الساعة التاسعة مساءً بجوار كوبري ضباء ووسط تواجد جماهيري وأمني كبير.

يذكر أن سماء مدينة تبوك كانت قد شهدت كذلك عروضًا جوية بعدد من التشكيلات لطائرات القوات الجوية الملكية السعودية، احتفالًا باليوم الوطني 91 للمملكة.

وشكلت الطائرات المقاتلة فوق متنزه الأمير فهد بن سلطان بطريق الملك فيصل الرقم (91) احتفاءً بهذه المناسبة.